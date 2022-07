Der jüngste Quartalsbericht des US-Pharmakonzerns Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) sei großteils besser als erwartet ausgefallen. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr sei leicht nach oben angepasst worden. Die Aktie habe 1,6% im Minus geschlossen.



Auch der US-Pharmariese Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) habe gestern sein Quartalsergebnis präsentiert, welches rundum erfreulich ausgefallen sei. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei ebenso leicht angehoben und eingegrenzt worden. Das Papier sei 1,4% schwächer aus dem Handel gegangen.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe am Donnerstag nach Börsenschluss berichtet und ein Umsatzwachstum über den Analystenerwartungen ausgewiesen. Ausblick sei keiner gegeben worden, jedoch betone man, dass die Engpässe bei Halbleitern und anderen Bauteilen nachlasse und die Nachfrage nach iPhones ungebrochen sei. Die Aktie sei außerbörslich kurzzeitig deutlich über USD 160 gestiegen.



Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) habe am Donnerstag die Schätzungen der Wall Street für den Quartalsumsatz übertroffen, da das Unternehmen mehr Gebühren von seinen Prime-Abonnenten sowie von Händlern, die seine Dienste zum Verkauf und Versand von Waren nutzen würden, habe einnehmen können.



ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) habe zum zweiten Quartal die Markterwartungen bei allen wichtigen Kennzahlen übertreffen können und habe beim Ergebnis nahe der ambitionierten RBI-Schätzungen gelegen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei bestätigt worden. (29.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Halbjahresergebnisse des italienischen Versorgers Enel (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) blieben im Jahresvergleich weitgehend unverändert und trafen die Markterwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Kostensteigerungen hätten über höhere Einnahmen in der thermischen Erzeugung abgefangen werden können. Die Gesamtjahresprognose sei bestätigt worden.Der Kosmetikkonzern L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) habe sich gegen den rückläufigen Trend in der Luxus- und Modeindustrie in China gestemmt und habe im zweiten Quartal trotz der COVID-Beschränkungen ein Umsatzwachstum erzielt. Wie der Konzern am Donnerstag nachbörslich mitgeteilt habe, habe sich der Gesamtumsatz in den drei Monaten bis Juni auf EUR 9,31 Mrd. Euro belaufen, was einem Anstieg von 13,4% auf vergleichbarer Basis entspreche. Dies habe die Erwartungen der Analysten übertroffen, die mit einem Anstieg um 8,9% gerechnet hätten. Die Aktie habe nachbörslich 2% im Plus gehandelt.