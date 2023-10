Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (20.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.L'Oréal habe gestern nach Börsenschluss seine Zahlen für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Traditionell würden dabei Umsatzzahlen und andere Unternehmensnachrichten ausgewiesen und keine Informationen zur Profitabilität.Der französische Kosmetikkonzern habe einen Quartalsumsatz von knapp EUR 10,0 Mrd. verzeichnet, was einem organischem Wachstum von 11,1% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche, die Erwartungen der Analyst:innen von EUR 10,1 Mrd. hätten somit nicht erfüllt werden können. Die Zuwächse seien dabei vor allem von den Sparten Dermatological Beauty (+28,1%) sowie Consumer Products (+13,4%) getragen worden.In den Kernmärkten Europa und Nordamerika habe L'Oréal die Erwartungen für das dritte Quartal mit einem flächenbereinigten Wachstum von 16,2% bzw. 11,8% übertroffen. Das stärkste Umsatzwachstum sei in Lateinamerika erzielt worden, wo die Umsätze um fast ein Viertel gestiegen seien, wenn auch auf niedrigem Niveau. China, wo eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine Immobilienkrise den Aufschwung des Landes nach der Pandemie erschweren würden, stehe aktuell im Fokus der Investor:innen. In diesem makroökonomischen Umfeld sei der Absatz in der Region Nordasien um 4,8% zurückgegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze L'Oréal-Aktie: