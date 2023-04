Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (24.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) von "Halten" auf "Verkauf" herab.L'Oréal habe im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von knapp EUR 10,4 Mrd. erzielt, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Zuwachs von 14,6% entspreche. Hinsichtlich der individuellen Sparten habe das größte Wachstum in den Bereichen Consumer Products (+15,7%) sowie Dermatological Beauty (+34,6%) verzeichnet werden können, wobei sich ebenfalls die Segmente Luxe (+7,7%) und Professional Products (+9,8%) hätten positiv entwickeln können. Aus geografischer Sicht hätten - wie auch zuletzt - die latein- und nordamerikanischen Absatzmärkte sowie die Emerging Markets die prozentuell stärksten Zuwächse aufgewiesen. Der französische Konsumgüterkonzern habe jedoch noch immer nicht gänzlich von der Wiederöffnung Chinas im Zuge der COVID-19-Pandemie profitieren können, sodass das Ergebnis in einem noch eindrucksvolleren Licht scheine. CEO Nicolas Hieronimus habe zudem nochmals die am 3. April 2023 bekannt gegebene Akquisition von Aēsop erwähnt, einer australischen Luxus-Beautymarke, welche zukünftig die Sparte Luxe verstärken solle.Das Unternehmen punkte seit Jahrzehnten mit einer Eigenkapitalrendite von rund 15%, wobei die Ausreißer nach oben deutlich überwiegen würden. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei der EBIT-Marge seit mehr als zehn Jahren, einen zuletzt höheren Verschuldungsgrad, welcher aber unterhalb des Industriemedians liege sowie einen Anstieg bei der Kapitalumschlagshäufigkeit.Das Unternehmen alloziere sein Kapital weiterhin höchst effizient. So stelle L'Oréal Luxe nach wie vor das margen- und umsatzstarke Zugpferd im Konzern dar. Wahrlich erfreulich sei jedoch die Entwicklung im Segment Active Cosmetics. Der Bereich, der medizinische Hautpflege umfasse, wachse rasant und habe sich an den Umsätzen gemessen in den letzten zehn Jahren verdoppeln können. Das Segment sei äußerst margenstark gewesen, sodass L'Oréal seine Investitionen in der Vergangenheit in diesen Bereich drastisch erhöht habe - mit Erfolg, sodass sich Active Cosmetics immer mehr zur Cashcow entwickle.Qualität habe ihren Preis und dieser sei hoch. L'Oreal handle zu den höchsten Multiples, und zwar nicht nur im Bereich des defensiven Konsums, sondern auch im historisch generell teuer bewerteten Kosmetik-Segment. Durch das Gewinnwachstum der jüngeren Vergangenheit habe der Konzern zwar schrittweise in die Bewertungen "hineinwachsen" können, ein Schnäppchen stelle die Aktie jedoch weiterhin nicht dar. Im Detail würde die Multiples gut 30% über ihrem 5-Jahresdurchschnitt liegen. Besonders markant falle aber die Überbewertung relativ zum breiten Markt ins Gewicht. Wäre historisch eine ohnehin schon beachtliche Prämie von 76% angemessen, liege diese derzeit bei 103%. Auch im Sektorvergleich falle der Aufschlag ambitioniert aus. Damit erscheine Schleifer die Aktie in Anbetracht der jüngsten Kursanstiege deutlich zu teuer.L'Oréal habe die Krise bisher gekonnt gemeistert. Der französische Kosmetikgigant punkte mit exzellenten Fundamentaldaten, einer soliden Führung und einem wohl strukturierten und transparenten Geschäftsmodell. Der Markt sehe dies offensichtlich ähnlich, anders wäre eine YTD-Performance von mehr als 30% und einem neuen Allzeithoch nicht zu erklären. Auch der Analyst könne seine Begeisterung für das solide geführte Unternehmen nicht zur Gänze verstecken, wenngleich er die Höhe der Kursanstiege äußerst kritisch sehe. L'Oréal habe in den letzten beiden Jahren in der Tat beachtliche Wachstumsraten aufs Parkett gelegt, rein statistisch betrachtet sei es jedoch höchst unwahrscheinlich, dass dieses Momentum mittel- bis langfristig zu halten sein werde. Ganz im Gegenteil. Viel mehr sei von einer Regression zur Mitte auszugehen. Sprich: Die Gewinnentwicklung werde sich wieder den langfristigen durchschnittlichen Wachstumsraten annähern. Dass der Konzern kürzlich erst die Dividende kräftig erhöht habe, möge in Anbetracht der außergewöhnlich hohen Gewinne durchaus sinnvoll sein. Gleichzeitig zeige es aber auch auf, dass es dem Konzern offensichtlich an anderen attraktiven Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten mangle.Obwohl L'Oréal ein grundsolides Unternehmen darstelle, würden die Modelle des Analysten derzeit keine markanten weiteren Kursanstiege erlauben. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt das Kursziel für die L'Oréal-Aktie unverändert bei EUR 380. In Anbetracht der starken Kursanstiege ergebe sich sodann aber eine Empfehlung zum "Verkauf". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf den KGV-Multiples für das Jahr 2023 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: