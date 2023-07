unter folgendem Link.



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (28.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.Der französische Kosmetikriese habe starke Q2-Zahlen gemeldet, die v.a. auf eine robuste Nachfrage nach Make-up und Hautpflegeprodukten zurückzuführen seien. Obwohl die Luxussegmente traditionell stärker wachsen würden, verzeichne das französische Unternehmen derzeit besonders im Massengeschäft signifikante Zuwächse. Besonders stark habe das Geschäft in Europa und Lateinamerika angezogen. In China habe der Konzern nach eigenen Angaben eine starke Erholung der Nachfrage verzeichnet.In Reaktion auf die am Vorabend verkündeten Zahlen habe die L'Oreal-Aktie am Freitag um knapp 2% angezogen. Die jüngste Konsolidierung dürfte damit beendet sein und ein Angriff auf das Rekordhoch könnte folgen. Anleger sollten dabeibleiben. Das Kursziel laute 500 Euro, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)