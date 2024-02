Börsenplätze L'Oréal-Aktie:



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (09.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.L'oréal habe gestern nach Börsenschluss sein Zahlenwerk für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2023 präsentiert. Der Quartalsumsatz habe sich dabei auf EUR 10,6 Mrd. belaufen, was einem Wachstum zum Vorjahresquartal von 2,8% entspreche und hinter den Erwartungen von EUR 10,9 Mrd. geblieben sei.Der Zuwachs sei primär von der Sparte Dermatological Beauty (+20,0%) getrieben worden, während L'oréal Luxe einen marginalen Umsatzrückgang von -0,4% habe verzeichnen müssen. Der insgesamt unter den Konsensschätzungen angesiedelte Umsatz könne jedoch vor allem auf die schwache Nachfrage in Nordasien zurückgeführt werden. Hier habe sich nämlich das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Wiederverkäufer, welche Produkte günstiger in Hainan und Südkorea kaufen können, negativ auf das Reiseeinzelhandelsgeschäft ausgewirkt.Der operative Gesamtjahresgewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,8% auf EUR 8,1 Mrd. erhöht und somit den Schätzungen der Analyst:innen entsprochen. Der Gewinn je Aktie habe ein Wachstum von 7,3% auf EUR 12,08 verzeichnet. Hier hätten die Konsensschätzungen höher bei EUR 12,11 gelegen.Des Weiteren sei bekannt gegeben worden, dass der Vorstand im Zuge der Jahreshauptversammlung im kommenden April eine Dividende von EUR 6,60 vorschlagen werde. Dies würde einem Anstieg zum Vorjahr von 10,0% entsprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity