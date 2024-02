Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (08.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.Kleiner Schock am Abend: Der französische Kosmetik-Konzern habe mit seinen Quartalszahlen enttäuscht. Der Umsatz sei in Q4 zwar gestiegen. Das Wachstum des dritten Quartals sei aber nicht erreicht worden. Die Nachfrageschwäche in Nordasien habe L'Oréal im Schlussquartal überraschend deutlich gebremst. Dank einer ansonsten aber starken Nachfrage nach Make-up und Hautpflege-Produkten hätten Umsatz und Gewinn 2023 kräftig zugelegt. Konzernchef Nicolas Hieronimus bleibe trotz vieler Herausforderungen wie Inflation und Kriege optimistisch und rechne 2024 mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Gewinnen.Die jüngsten Geschäftszahlen seien eine Enttäuschung, aber kein Weltuntergang. "Der Aktionär" habe die L'Oréal-Aktie vor gut einem Jahr zum Kauf empfohlen und zuletzt ein Kursziel von 500 Euro ausgegeben. Engagierte Anleger sollten dabeibleiben. Nur wenn die 200-Tage-Linie bei 416 Euro unterschritten werden würde, trübe sich das Chartbild ein, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:426,05 EUR -6,22% (08.02.2024, 20:02)