Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

383,70 EUR +3,38% (16.03.2023, 17:39)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext Paris-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



NASDAQ OTC-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (17.03.2023/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - L'Oréal: Große Entscheidung - ChartanalyseDen Käufer in der L'Oréal-Aktie (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) geht zunehmend der Platz aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Wolle man ein mittelfristig bärisches Signal verhindern, sollten die Käufer weiter Druck machen und die aktuelle Konsolidierung oberhalb der zentralen Unterstützung bis hin zu 364,20 EUR nach oben verlassen. Ansätze in diese Richtung habe es in den letzten Wochen viele gegeben, aber durchsetzen können hätten sich die Bullen bisher nicht. Von daher werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen, was die gestrigen Gewinne wert gewesen seien.In L'Oréal stehe eine große Entscheidung an. Für einen Aufwärtstrend sei ein nachhaltiger Kursanstieg über den Widerstandsbereich bis hin zu 393,60 EUR nötig. Gelinge dies, eröffne sich wieder etwas mehr Bewegungsspielraum bis zum nächsten "Problem". Gemeint sei der nächste Widerstandsbereich ab ca. 430 EUR. Sofern die Käufer in ihren Bemühungen aber scheitern würden, sei Vorsicht geboten. Der Ausbruchsversuch über 364/376 EUR wäre missglückt und die Kurse könnten wieder auf 330 oder gar zur unteren Rangegrenze des letzten Jahres zurückfallen. Diese liege immerhin erst bei ca. 310 bis 300 EUR. (Analyse vom 17.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:387,25 EUR +0,32% (17.03.2023, 09:02)