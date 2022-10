Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

315,85 EUR -2,21% (21.10.2022, 10:31)



Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

314,45 EUR -4,48% (21.10.2022, 10:32)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext Paris-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



NASDAQ OTC-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (21.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe der französische Konsumgüterkonzern L'Oréal seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Traditionell würden zu diesem Anlass nur Umsatzzahlen ausgewiesen.Das Zahlenwerk sei geprägt von den Lockdowns in China und dem schwachen Euro - in Summe aber habe L'Oréal die Umsatzerwartungen übertreffen und seine führende Stellung am globalen Kosmetikmarkt einmal mehr behaupten können. Getrieben von der Luxussparte habe im dritten Quartal 2022 ein Umsatz von rund EUR 9,6 Mrd. erwirtschaftet werden können, was einen Zuwachs von 20% bedeute. Während die Luxusprodukte am meisten zum Umsatz beigesteuert hätten, habe die Active Cosmetics Division das stärkste bereinigte Wachstum (26%) verzeichnet. Im geografischen Bereich habe das Unternehmen sowohl in Latein- und Nordamerika, als auch in den Emerging Marktes die prozentuell gesehen stärksten Zuwächse aufweisen können.Erwähnenswert sei das Finalisieren der Akquisition des amerikanischen Hautpflegeunternehmens Skinbetter Science am 14. Oktober. CEO Nicolas Hieronimus habe zwar betont, dass man auch für das Gesamtjahr weiterhin optimistisch sei und Wachstum bei Umsatz und Gewinn anstrebe, die Aktie starte dennoch tiefrot in den Handelstag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze L'Oréal-Aktie: