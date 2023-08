Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (02.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nehme die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kosmetikkonzern habe einen Quartalsumsatz von knapp EUR 10,2 Mrd. verzeichnet, was einem Wachstum von 9,5% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche und die Erwartungen der Analyst:innen übertroffen habe. Die Zuwächse seien dabei vor allem von den Sparten Dermatological Beauty (+24,5%) sowie Consumer Products (+10,7%) getrieben worden. Ebenso stützend gewirkt habe die schrittweise Erholung des chinesischen Marktes, welche jedoch nicht so schnell voranschreite wie erhofft. Der Halbjahresgewinn habe sich im Vorjahresvergleich um 13,7% erhöht und sich somit auf knapp EUR 4,3 Mrd. belaufen. Auch in diesem Fall seien die Konsensschätzungen übertroffen worden. Dementsprechend sei der Gewinn je Aktie mit EUR 6,73 (+11,2%) gleichermaßen erfreulich ausgefallen.Das Unternehmen sehe für die zweite Jahreshälfte ein Aktienrückkaufprogramm vor, im Zuge dessen allenfalls 2 Mio. Aktien im Wert von maximal EUR 500 Mio. zurückgekauft werden sollten.L'Oréal punkte seit Jahrzehnten mit einer Eigenkapitalrendite von rund 15%, wobei die Ausreißer nach oben deutlich überwiegen würden. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei der EBIT-Marge seit mehr als zehn Jahren, einen zuletzt höheren Verschuldungsgrad, welcher aber unterhalb des Industrie Medians liege sowie einen Anstieg bei der Kapitalumschlagshäufigkeit.Das Unternehmen alloziere sein Kapital weiterhin höchst effizient. So stelle L'Oréal Luxe nach wie vor das margen- und umsatzstarke Zugpferd im Konzern dar. Wahrlich erfreulich sei jedoch die Entwicklung im Segment Dermatological Beauty. Der Bereich, der medizinische Hautpflege umfasse, wachse rasant und habe sich an den Umsätzen gemessen in den letzten zehn Jahren verdoppeln können. Das Segment sei äußerst margenstark, sodass L'Oréal seine Investitionen in der Vergangenheit in diesen Bereich drastisch erhöht habe - mit Erfolg, sodass sich Dermatological Beauty immer mehr zur Cashcow entwickele.Qualität habe ihren Preis und dieser sei hoch. L'Oréal handle zu den höchsten Multiples, und zwar nicht nur im Bereich des defensiven Konsums, sondern auch im historisch generell teuer bewerteten Kosmetik-Segment. Durch das Gewinnwachstum der jüngeren Vergangenheit habe der Konzern zwar schrittweise in die Bewertungen "hineinwachsen" können, ein Schnäppchen stelle die Aktie jedoch weiterhin nicht dar. Im Detail lägen die Multiples gut 35% über ihrem 10-Jahresdurchschnitt. In Relation zum breiten Markt wäre eine Prämie in der Höhe von 61% angemessen. Derzeit liege diese mit 66% knapp darüber. Im Vergleich zum Sektor stehe hingegen ein Aufschlag von 63% versus den historisch gerechtfertigten 39% zu Buche. Unterm Strich sei die Aktie nicht günstig.L'Oréal habe die Krise bisher gekonnt gemeistert. Der französische Kosmetikgigant punkte mit exzellenten Fundamentaldaten, einer soliden Führung und einem wohl strukturierten und transparenten Geschäftsmodell. Der Markt sehe dies offensichtlich ähnlich, anders wäre eine YTD-Performance von rund 25% nicht zu erklären. Auch die Analysten der RBI könnten ihre Begeisterung für das solide geführte Unternehmen nicht zur Gänze verstecken, wenngleich sie die Höhe der Kursanstiege äußerst kritisch sähen.L'Oréal habe in den letzten beiden Jahren in der Tat beachtliche Wachstumsraten aufs Parkett gelegt, rein statistisch betrachtet sei es jedoch höchst unwahrscheinlich, dass dieses Momentum mittel- bis langfristig zu halten sein werde. Ganz im Gegenteil. Vielmehr sei von einer Regression zur Mitte auszugehen. Sprich: Die Gewinnentwicklung werde sich wieder den langfristigen durchschnittlichen Wachstumsraten annähern.Obwohl L'Oréal ein grundsolides Unternehmen darstelle, würden die Modelle der Analysten der RBI derzeit keine markanten weiteren Kursanstiege erlauben. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Seit ihrer letzten Aussendung am Allzeithoch des Anteilscheins, in welcher die Analysten der RBI die Aktie auf "Verkauf" zurückgestuft hätten, habe der Kurs um etwa 6% nachgegeben.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sieht den fairen Wert der L'Oréal-Aktie aber weiterhin bei EUR 380 und bestätigt daher seinen Verkauf. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf den KGV-Multiples für das Jahr 2023/24 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 10.05.2022)