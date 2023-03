Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, beläst daher die L'Oréal-Aktie unverändert auf "halten" und passt das Kursziel moderat nach oben auf EUR 380,00 an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf den KGV-Multiples für das Jahr 2023 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 01.03.2023)



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (01.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So unruhig die Zeiten auch seien, die Kosmetikbranche boome. Egal, ob Parfums, Cremes oder Haarpflege, die Nachfrage nach Schönheits- und Lifestyleprodukten zeige sich resilient und nahezu unbeeindruckt von gesamtwirtschaftlichen Schwächetendenzen. Dies komme auch im Zahlenwerk von L'Oréal zum Ausdruck.Der Kosmetikgigant habe mit EUR 38,3 Mrd. im abgelaufenen Jahr die höchsten Umsätze der Unternehmensgeschichte verbuchen können. Dies entspreche einem Anstieg von 18,3%. Ein nicht unwesentlicher Teil der Umsatzzuwächse sei auf Preisanhebungen zurückzuführen - kein Wunder, bei um 25% gestiegenen Herstellungskosten. Dies habe jedoch nichts daran geändert, dass L'Oréal unterm Strich gut verdient habe und einen nie dagewesenen Gewinn von EUR 5,7 Mrd. habe verbuchen können (+24%).Der Vorstand werde im Zuge der Hauptversammlung am 21. April 2023 eine Dividende in Höhe von EUR 6,00 vorschlagen. Die entspreche einer Erhöhung von 25%. Der Ex-Tag falle auf den 26. April. Die Dividendenrendite für dieses Jahr werde auf 1,7% geschätzt.Das Unternehmen punkte seit Jahrzehnten mit einer Eigenkapitalrendite von rund 15%, wobei die Ausreißer nach oben deutlich überwiegen würden. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei der EBIT-Marge seit mehr als zehn Jahren, einen zuletzt höheren Verschuldungsgrad, welcher aber unterhalb des Industriemedians liege, sowie einen Anstieg bei der Kapitalumschlagshäufigkeit. Im Hinblick auf die Kapitalallokation falle auf, dass L'Oréal seit mehreren Jahren den Umsatzanteil im margenstarken Segment der Active Cosmetics konstant habe erhöhen können.Das Unternehmen alloziere sein Kapital weiterhin höchst effizient. So stelle L'Oréal Luxe weiterhin das margen- und umsatzstarke Zugpferd im Konzern dar. Wahrlich erfreulich sei jedoch die Entwicklung im Segment Active Cosmetics. Der Bereich, der medizinische Hautpflege umfasse, wachse rasant und habe sich an den Umsätzen gemessen in den letzten zehn Jahren verdoppeln können. Das Segment sei äußerst margenstark, sodass L'Oréal seine Investitionen in der Vergangenheit in diesen Bereich drastisch erhöht habe - mit Erfolg, sodass sich Active Cosmetics immer mehr zur Cashcow entwickele.L'Oréal weise einen der höchsten ESG-Scores innerhalb der RBI-Coverage des defensiven Konsums auf. So seien die Franzosen beispielsweise bereits das sechste Jahr in Folge von Bloomberg ausgezeichnet und in den Gender Equality Index aufgenommen worden. Dieser stelle einen Indikator für die Gleichstellungspolitik dar.L'Oréal habe die Krise bisher gekonnt gemeistert. Der französische Kosmetikgigant punkte mit exzellenten Fundamentaldaten, zuletzt soliden Wachstumsraten und nun auch einer ordentlichen Dividendenerhöhung. Letztere sei aber ein zweischneidiges Schwert. Aus Anlegersicht erscheine eine Erhöhung der Dividende (+25%) in Anbetracht der Gewinnanstiege durchaus gerechtfertigt.Auf der anderen Seite offenbare das Maß der Ausschüttung aber, dass man im Konzern die Dividende deshalb drastisch erhöhe (es sei bereits die zweite massive Erhöhung hintereinander), da es offensichtlich an weiteren Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten mangele. All dies wäre für ein alteingesessenes Unternehmen wie L'Oréal eigentlich nicht überraschend - zeige aber, dass die hohen Wachstumsraten der letzten zwei bis drei Jahre eher ein Ausreißer nach oben als die Normalität gewesen seien. Mit anderen Worten, der Konzern werde das hohe Tempo nicht halten können und auf seinen langfristigen Wachstumspfad zurückkehren.Die ambitionierten Bewertungsniveaus seien durch die hohen Wachstumsraten in Teilen gerechtfertigt gewesen. Ein Abflachen ebendieser sollte daher mit einer weiteren Anpassung der Multiples einhergehen. Obwohl L'Oréal ein grundsolides Unternehmen darstelle, würden die Modelle der Analysten der RBI derzeit keine markanten weiteren Kursanstiege erlauben.