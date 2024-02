Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (12.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.Der Kosmetikkonzern habe einen Quartalsumsatz von knapp EUR 10,6 Mrd. verzeichnet, was einem Wachstum zum Vorjahresquartal von 2,8% entspreche und hinter den Erwartungen von EUR 10,9 Mrd. geblieben sei. Der Zuwachs sei primär von der Sparte Dermatological Beauty (+20,0%) getrieben worden, während L'Oréal Luxe einen marginalen Umsatzrückgang von -0,4% habe verzeichnen müssen. Der insgesamt unter den Konsensschätzungen angesiedelte Umsatz könne jedoch vor allem auf die schwache Nachfrage in Nordasien (China) zurückgeführt werden. Der operative Gesamtjahresgewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,8% auf EUR 8,1 Mrd. erhöht und somit den Schätzungen der Analyst:innen entsprochen. Der Gewinn je Aktie habe ein Wachstum von 7,3% auf EUR 12,08 verzeichnet. Hier hätten die Konsensschätzungen höher bei EUR 12,11 gelegen. Auch, wenn das abgelaufene Quartal die Erwartungen nicht mehr zur Gänze habe erfüllen können, ergebe sich auf Gesamtjahressicht 2023 ein Rekordergebnis.L'Oréals Geschäftskonzept sei vielseitig. Zum einen decke der Konzern mit seinem Segment Consumer Products Kosmetikprodukte des täglichen Bedarfs ab - eine Sparte, welche als weitgehend konjunkturresistent betrachtet werden könne und rund 33% des Betriebsergebnisses ausmache. 40% des Ergebnisses seien jedoch L'Oréal Luxe zuzurechnen, dem Zugpferd des Kosmetikprimus. In dieses margenstarke Segment falle beispielsweise die Duftpalette und umfasse zu großen Teilen Marken, welche die Definition so genannter Veblen-Güter erfüllen würden. Hierbei handle es sich um Produkte, deren Nachfrage mit höheren Preisen steige, da diesen Prestige und Status beigemessen werde - in Zeiten hoher Inflation eine wahre Cashcow für den Konzern. Mit der rückläufigen Inflation verliere die geballte Preissetzungsmacht jedoch an Bedeutung.L'Oréal punkte mit einer Eigenkapitalrendite jenseits von 20%. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei der EBIT-Marge seit mehr als zehn Jahren, einen zuletzt höheren Verschuldungsgrad, welcher aber unterhalb des Industrie Medians liege sowie einen Anstieg bei der Kapitalumschlagshäufigkeit.Das Unternehmen alloziere sein Kapital weiterhin höchst effizient. So stelle L'Oréal Luxe nach wie vor das profitable und umsatzstarke Aushängeschild im Konzern dar. Wahrlich erfreulich sei jedoch die Entwicklung im Segment Dermatological Beauty. Der Bereich, der die medizinische Hautpflege umfasse, wachse rasant und habe sich an den Umsätzen gemessen in den letzten zehn Jahren verdoppeln können. Das Segment sei äußerst margenstark, sodass L'Oréal seine Investitionen in der Vergangenheit in diesen Bereich drastisch erhöht habe - mit Erfolg, sodass sich Dermatological Beauty immer mehr zur tragenden Säule entwickle.L'Oréal habe die Krise bisher gekonnt gemeistert. Der französische Kosmetikgigant punkte mit exzellenten Fundamentaldaten, einer soliden Führung und einem wohl strukturierten und transparenten Geschäftsmodell. Es ist daher nicht allzu überraschend, dass die Aktie in den vergangenen 12 Monaten gut gelaufen ist. Vielleicht sogar zu gut - denn zuletzt schien dem Anteilsschein etwas die Luft auszugehen, so der Analyst der RBI. Mit China schwächle einer der wichtigsten Absatzmärkte und Besserung sei derzeit nicht wirklich in Sicht.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ist der Meinung, dass die L'Oréal-Aktie auf dem aktuellen Niveau daher ziemlich genau ihrem fairen Wert entspricht. Dem Rechnung tragend belasse der Analyst seine "Halten"-Empfehlung aufrecht und passe das Kursziel an die neuen Wachstumsaussichten auf EUR 430,00 an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf den KGV-Multiples für das Jahr 2024 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: