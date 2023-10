Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe der weltweit führende Luxusgüterkonzern Umsatzzahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht. Diese hätten allerdings nicht beeindrucken können.Beim französischen Luxusgüterhersteller erfolge eine detaillierte Aufschlüsselung der Konzernergebnisse nur halbjährlich zu Jahresmitte und -abschluss. So seien gestern lediglich Umsatzzahlen zum abgelaufenen dritten Quartal berichtet worden.LVMH habe für das dritte Quartal einen Umsatz von EUR 19,96 Mrd. vermeldet. Mit einem organischen Wachstum von 9% im Vergleich zum Vorjahresquartal sei dieses unter den Erwartungen von 11,5% ausgefallen. LVMH sehe sich mit einer nachlassenden Nachfrage nach Luxusgütern in den Vereinigten Staaten und Europa konfrontiert, wo steigende Preise die Käufer:innen dazu veranlasst hätten, sich von der Kaufeuphorie nach der Pandemie zurückzuziehen, während die Erholung in China uneinheitlich verlaufe.Die umsatzschwächste Sparte Wein und Spirituosen habe einen organischen Umsatzrückgang von 14% gezeigt, wobei das Unternehmen eine geringe Nachfrage nach Champagner festgestellt habe. Die Mode- und Lederwarensparte, in der Louis Vuitton und Dior angesiedelt seien, sei organisch um 9% gewachsen. Für die Zukunft zeige sich der Konzern zuversichtlich, dass er trotz des unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld sein Wachstum fortsetzten werde.Die letzte Empfehlung für die LVMH-Aktie lautete "Halten", so Alexander Frank, Analyst der RBI. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.