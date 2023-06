Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (08.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie befinde sich seit ihrem Allzeithoch von Mitte April bei mehr als 900 Euro in einer (gesunden) Konsolidierungsphase. Trotz einer bisher - performancemäßig unauffälligen Woche hätten die Papiere des Luxusgüter-Konzerns den gestrigen Mittwoch immerhin mit einem Tagesplus abschließen können. Dabei dürfte eine positive Analystenstudie geholfen haben.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Rating für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 999 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte die Luxus-Aktie noch rund 23 Prozent Luft nach oben. Zuletzt habe mit der kanadischen RBC ein weiteres Analystenhaus ein Kursziel jenseits der psychologisch wichtigen 900-Euro-Marke ausgerufen. Konkret sähen die Kandier den Aktienkurs perspektiv auf 935 Euro klettern.Übergeordnet seien die Aussichten für das Geschäft mit sündhaft teuren Gütern auch richtig gut. Denn Luxus laufe immer, wie es unter Börsianern heiße. "Im Vergleich zur globalen Finanzkrise erweisen sich Edelmarken heute als deutlich resilienter", bewerte Luxusgüterexpertin Marie-Therese Marek. So hätten sich die globalen Umsätze mit Luxusgütern zwischen 1996 und 2022 von 76 Mrd. Euro auf 353 Mrd. Euro vervielfacht. Und in den nächsten Jahren solle das starke Wachstum weitergehen, und zwar - je nach Prognose - zwischen drei und acht Prozent betragen.Auch DERAKTIONÄR sei weiterhin sehr optimistisch für seine laufende Empfehlung: LVMH sei absoluter Weltmarktführer und verfüge über eine extrem hohe Preissetzungsmacht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link