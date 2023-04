Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

874,50 EUR +4,53% (13.04.2023, 15:57)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (13.04.2023/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH stützt die Stimmung im Luxusgütersektor - AktiennewsLVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) heizt nach der Veröffentlichung sehr guter Ergebnisse für das erste Quartal 2023 die Stimmung im weltweiten Luxusgütersektor an, so die Experten von XTB.Der Jahresbeginn habe trotz der schwierigen allgemeinen Marktbedingungen die Dynamik des Unternehmens nicht bremsen können, da es deutlich über den Erwartungen liegende Quartalsergebnisse veröffentlicht habe. Der wichtigste unterstützende Faktor sei natürlich die Öffnung der asiatischen Märkte, deren Nachfrage nach den teuersten Gütern sehr hoch sei. Der einzige Markt, der einen Nachfragerückgang verzeichnet habe, seien die Vereinigten Staaten gewesen.Der organische Umsatz des größten Geschäftsbereichs von LVMH, der Mode- und Lederwarensparte, sei im ersten Quartal um 17% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dieses Ergebnis habe fast doppelt so hoch wie die Analystenschätzungen gelegen.Das Unternehmen sei sehr optimistisch, was die Ergebnisse in China in diesem Jahr angehe. Für Unsicherheit habe jedoch der bereits erwähnte Markt in den USA gesorgt, der sich abschwäche. Was die einzelnen Produkte des Unternehmens betreffe, so seien vor allem die Lederwaren und die auf den Verkauf teurer Cognacs ausgerichtete Abteilung vom Nachfragerückgang betroffen (der Umsatz sank um 5% im Vergleich zum Vorjahr).Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:877,10 EUR +1,52% (13.04.2023, 16:10)