SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) (-1,8%) habe gestern Einblick in das Zahlenwerk zum Q4 2022 gewährt, welches im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sei. Allerdings habe das Management bekanntgegeben, aufgrund von Einsparungszielen 3.000 Stellen abzubauen, womit sich das deutsche Softwareunternehmen dem jüngsten Trend des US-Technologie-Sektors anschließe.



Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) habe im jüngsten Quartalsbericht komfortabel sowohl Umsatz- als auch Gewinnerwartungen übertroffen. Dies sei unter anderem auf einen Anstieg der Auslandsüberweisungen und verarbeiteten Transaktionen zurückzuführen gewesen. Im nachbörslichen Handel notiere die Aktie aktuell rund 1% höher.



Volvo (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF) (-1,9%) sei zwar in der Lage gewesen, im Q4 2022 die Umsatzerwartungen zu übertreffen, habe jedoch einen schwachen Gewinn aufgrund einer Margenverschlechterung eingefahren. Des Weiteren habe das Management vor weiteren negativen Effekten der verbleibenden Lieferkettenproblematik gewarnt. (27.01.2023/ac/a/m)





LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) verzeichnete in dem nachbörslich präsentierten Quartalsbericht zwar einen neuen Umsatz- sowie Gewinnrekord, wurde den Analystenschätzungen allerdings nur teilweise gerecht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies sei vor allem der angespannten Coronasituation in China geschuldet gewesen.