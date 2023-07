Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (26.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen, die LVMH gestern Abend vorgelegt habe, seien einen Tick besser gewesen als erwartet. Dennoch seien die erfolgsverwöhnten Anleger mit Blick auf das heutige Kursminus nicht ganz zufrieden. Die Analysten würden allerdings beim Luxus-Giganten auf der Käuferseite bleiben - genauso wie "Der Aktionär".LVMH habe seine Umsätze im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf etwas mehr als 21 Milliarden Euro verbessert. Aus eigener Kraft - also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte habe das Umsatzplus 17 Prozent betragen, womit sich die Entwicklung aus dem ersten Quartal fortgesetzt habe. Analysten hätten mit einem schwächeren Wachstum gerechnet. Vor allem die Geschäfte mit Leder und Schmuck seien im abgelaufenen Quartal wieder gut gelaufen, Wein und Spirituosen seien hingegen weniger gefragt gewesen.Mit Ausnahme der USA hätten alle Regionen beim Umsatz zugelegt. Das Geschäft in Asien sei mit über einem Drittel Wachstum besonders gut gelaufen. Die schwächere Nachfrage in den Vereinigten Staaten habe Finanzchef Jean-Jacques Guiony vor allem auf Kunden in kleineren Städten zurückgeführt, die seiner Aussagen nach wegen der schleppenden Konjunktur weniger für Luxusprodukte der Einstiegsklasse ausgegeben hätten.Guiony sehe zudem eine Normalisierung der Nachfrage nach Luxusgütern insgesamt. Anders als 2021 und 2022 gebe es momentan weltweit keine so starken Nachholeffekte mehr, habe der Manager gesagt. Die exzessive Kauflaune der Menschen normalisiere sich. Auf die zweite Jahreshälfte blicke Konzernchef Arnault insgesamt mit Zuversicht und Optimismus. Gleichzeitig müsse man beim aktuellen wirtschaftlichen Umfeld wachsam sein.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für LVMH minimal von 979 auf 970 Euro gesenkt und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Halbjahresbericht des Luxuskonzerns sei zum Realitätscheck geworden, habe Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Die Entwicklung im zweiten Quartal sei solide gewesen, aber das Wachstum normalisiere sich.LVMH habe gute Zahlen vorgelegt. Klar, habe der ein oder andere Investor noch einen Tick mehr erwartet. Dennoch: Der Luxus-Gigant sei absoluter Marktführer mit sehr hoher Preissetzungsmacht. Die Aktie sei nach dem jüngsten Kursrücksetzer mit einem 2024er KGV von 23 moderat bewertet - die Peers lägen nämlich bei 27. Und: Die langfristigen Aussichten für den Luxusgütermarkt seien top. Je nach Konjunkturentwicklung rechne etwa die Unternehmensberatung Bain mit einem jährlichen globalen Wachstum zwischen 5 und 12 Prozent.Investierte Anleger sollten auf jeden Fall dabeibleiben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. Mutige würden im Bereich von 800 Euro nachkaufen beziehungsweise einsteigen. (Analyse vom 26.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)