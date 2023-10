Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

686,10 EUR -6,46% (11.10.2023, 17:39)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (12.10.2023/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen von LVMH seien enttäuschend auf hohem Niveau ausgefallen, so der Aktienprofi. 20 Mrd. Umsatz habe man im dritten Quartal erwirtschaftet. Die Spirituosen-Sparte sei um 14% zurückgegangen. Die für das Wachstum wichtigen Impulse aus China würden geringer als erwartet ausfallen. Zudem seien die US-Haushalte unter Druck. LVMH sei jedoch ein tolles Unternehmen, meine der Börsenexperte. Die Aktie sei schon unter die 700-Euro-Marke gesunken. Wenn sie sich da unten auspendle, sollte man sich ein paar Stück kaufen und auf den nächsten Zyklus warten. Anleger haben jetzt die Chance, ein erstklassiges Unternehmen ins Depot reinzubekommen - man braucht nur ein bisschen Geduld, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur LVMH-Aktie. (Analyse vom 12.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:675,00 EUR -1,52% (12.10.2023, 15:47)