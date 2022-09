Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

664,90 EUR +0,91% (13.09.2022, 11:11mö71)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (13.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Das Papier des französischen Luxusgiganten entwickele sich mit dem Gesamtmarkt weiter positiv. Die LVMH-Aktie habe im August ordentlich Federn lassen müssen, seit Anfang September gehe es allerdings wieder aufwärts. Mit dem Sprung zurück über die wichtige 200-Tage-Linie bei 644,90 Euro habe der Titel jetzt ein frisches Kaufsignal generiert. Auch die 50-Tage-Linie bei 655,80 Euro sei überwunden worden. Jetzt rücke die psychologisch wichtige 700-Euro-Marke ins Visier. Darüber warte das Jahreshoch bei 758,50 Euro.An LVMH führe in der Luxusbranche kein Weg vorbei. Das Geschäft boome, das hätten die starken Zahlen für das erste Halbjahr bewiesen. Anleger sollten dem Luxusmarktführer treu bleiben, das frische Kaufsignal mache die Aktie auch für Neueinsteiger attraktiv. Außerdem locke eine moderate Bewertung (2023er-KGV von 21), so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:664,50 EUR +1,06% (13.09.2022, 11:20)