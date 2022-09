Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (08.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Luxus boome auch in Krisenzeiten. Das beweise niemand so gut wie die unangefochtene Nummer Eins der Branche: LVMH. Trotz starken Wachstums in der ersten Jahreshälfte habe sich das Chartbild aber stark eingetrübt.Ein Kauf sei die Aktie für Anleger dennoch, habe Jefferies urteilt und das Kursziel angehoben. Analyst Flavio Cereda habe das Kursziel von 700 auf 740 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Demnach dürfte die Firma 2024 um das Eineinhalbfache des Sektorwachstums zulegen. Der Luxusgüterkonzern sei einzigartig gut gerüstet, um die Schwankungen in der Branche vor allem in Europa zu durchschiffen, habe Cereda gelobt.LVMH habe im ersten Halbjahr mit hervorragenden Zahlen und einer verbesserten Profitabilität geglänzt. Der Konzern habe kein Problem damit, die gestiegenen Kosten an seine Kunden weiterzugeben. Denn die Luxusbranche besitze eine starke Stammkundschaft, die ihren teuren Lebensstil auch in Krisenzeiten ausleben könne.Im schwächelnden Gesamtmarkt habe sich die Aktie zuletzt nicht behaupten können. Trotz starker Zahlen sei der Kurs zuletzt unter die wichtige 200-Tage-Linie bei etwa 645,23 Euro gerutscht. Könne er diese zurückerobern, würde das ein frisches Kaufsignal generieren. Danach seien schnell weitere Zugewinne möglich.Neueinsteiger warten das Kaufsignal ab und greifen dann auch aufgrund der günstigen Bewertung (2023er KGV von 21) zu, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. Die Peergroup liege hier bei einem Wert von 27. (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link