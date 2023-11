Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (21.11.2023/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse der UBS:UBS streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und senkt das Kursziel.Vor dem aktuellen Hintergrund der unsicheren Lage im Luxus-Sektor und nach mehreren Jahren der Outperformance gegenüber der Konkurrenz sei die UBS der Ansicht, dass die Marktanteilsgewinne des französischen Konzerns für eine Konsolidierungsphase unterbrochen werden müssten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die LVMH-Aktie habe ihren fairen Wert erreicht.UBS hat in einer aktuellen Aktienanalyse die LVMH-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 829,40 auf 770 Euro reduziert. (Analyse vom 21.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:707,90 EUR -1,83% (21.11.2023, 11:39)