Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (20.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Zahl der Vermögenden steige - und die Zielgruppe des Luxusgüterherstellers LVMH ebenfalls. Laut einer Studie der Credit Suisse habe es im vergangenen Jahr 62,5 Millionen Dollar-Millionäre weltweit gegeben, 5,2 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Mit dem steigenden Wohlstand steige die Nachfrage nach besonderen Produkten.Die Ökonomen der Credit Suisse, die den Global Wealth Report seit 2010 jährlich vorlegen würden, würden damit rechnen, dass der Club der Reichen in den kommenden fünf Jahren auf mehr als 87 Millionen wachsen werde. Daran hätten auch die aktuellen wirtschaftlichen Probleme nichts geändert, so die Analysten.Einer Analyse von Statista zufolge werde der Umsatz mit luxuriösen Gütern bis 2017 global auf 347 Milliarden Euro steigen. Für das laufende Jahr würden sie Erlöse von 280 Milliarden erwarten.LVMH ist seit März wieder laufende Empfehlung des AKTIONÄR (Performance: +20 Prozent), so Andreas Deutsch. Kursziel: 800 Euro, Stopp: 550 Euro. (Analyse vom 20.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: