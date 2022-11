Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

702,70 EUR +0,53% (15.11.2022, 16:29)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

702,60 EUR +1,90% (15.11.2022, 16:24)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (15.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Reichen hätten immer genügend Geld, heiße es im Volksmund. Und dass in diesem Spruch eine große Portion Wahrheit stecke, belege eine aktuelle Meldung des Champagner-Herstellers Moët Hennessy, der zum französischen Luxus-Giganten LVMH gehöre. Denn trotz Ukraine-Krieg, Rezession und Inflation erfreue sich die sündhaft teure Prickel-Brause extremer Beliebtheit.Der LVMH-Tochter "gehen die Bestände aus" für einige Top-Champagnersorten, habe der Manager Philippe Schaus in einem Interview gegenüber Bloomberg gesagt. Intern würde man die derzeitige Phase mit "Roaring Twenties" umschreiben. Hintergrund: In den USA hätten die Wohlhabenden in den goldenen Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts trotzt vieler Krisen, wie etwa dem Börsen-Crash 1929, ausschweifende Partys gefeiert.Moët wolle trotz des aktuellen Engpasses auch in Zukunft verlässlich liefern: Im neuen Jahr werde man das durch die hohe Nachfrage ausgedünnte Angebot wieder auffüllen, so Schaus.Die LVMH-Aktie gewinne am Dienstag ein halbes Prozent auf 704,30 Euro und notiere damit über der psychologisch wichtigen 700-Euro-Marke.Die LVMH-Aktie ist eine laufende Empfehlung, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link