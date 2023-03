Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (17.03.2023/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Wieder über der 800er Marke - ChartanalyseDie Aktie von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat sich gestern um 3,5% verbessert und dabei auch die 800er Barriere zurückerobert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie des weltgrößten Luxuskonzerns LVMH habe im Jahr 2023 bereits zehn neue Allzeithochs markieren können. Zuletzt seien die Notierungen am 6. März mit 830,70 EUR auf eine historische Bestmarke gestiegen, seien dort jedoch am Ausbruch über die beiden Februar-Tops gescheitert und wieder nach unten abgedreht. Im Mittelpunkt des Geschehens habe dabei in den vergangenen Handelstagen die runde 800er Marke gestanden, die seit Mitte Januar auf Schlusskursbasis bereits 13-mal gekreuzt worden sei.Ausblick: Während die Kurse am Mittwoch auf ein neues Monatstief bei 767,60 EUR abgerutscht seien, sei gestern die Folge der fallenden Tageshochs durchbrochen worden, die in den vorangegangenen sieben Sitzungen entstanden sei.Das Long-Szenario: Oberhalb von 800,00 EUR hätten die Papiere nun Platz für einen Anstieg bis in den Bereich von 810,00 EUR, der bereits Ende Februar bremsend gewirkt habe. Gelinge der Sprung über diese Hürde, würden die beiden Februar-Tops bei 830,00 EUR und 830,50 EUR sowie das Allzeithoch bei 830,70 EUR in den Fokus rücken. Könne das Dreifach-Top per Tagesschluss überwunden werden, wäre weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 850,00 EUR möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: