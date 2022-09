Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (18.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Handelswoche sei erneut von Turbulenzen und hoher Volatilität geprägt gewesen. Auch die LVMH-Aktie habe moderate Kursverluste verkraften müssen. Dennoch zeige sich der Titel stabiler als der Gesamtmarkt. Aufgrund der Konsolidierung würden sich für Anleger nun neue Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Dafür seien jetzt diese Marken wichtig.Das Papier des Luxusgiganten stehe weiterhin gut im Saft und auch die Analysten seien sich einig, die LVMH-Aktie bleibe ein klarer Kauf. Sie entwickele sich besser als der Gesamtmarkt und auch die Konsolidierung im August sei beendet worden. In der abgeschlossenen Handelswoche hätten die Bullen um die wichtige 200-Tage-Linie bei 644 Euro gekämpft. Am Freitag sei der Kurs leicht unter diese Marke gefallen, aber die technische Unterstützung bei 625 Euro sei standhaft geblieben. Eine weitere Unterstützung befinde sich am GD100 bei 615,70 Euro.Die Luxusbranche zeige sich in der Krise stabil, da die wohlhabende Kundschaft von steigenden Preisen weniger betroffen sei als Normalverdiener. Durch das starke und breite Portfolio bleibe die LVMH-Aktie ein Basisinvestment im Luxussegment. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass aufgrund des angespannten Gesamtmarktes auch sie Akie kurzfristig zu erhöhter Volatilität neige, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2022)Börsenplätze LVMH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:640,20 EUR +0,03% (16.09.2022, 22:26)