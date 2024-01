Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

723,00 EUR +5,36% (25.01.2024, 21:18)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

685,30 EUR +0,28% (25.01.2024, 17:38)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (25.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der französische Luxusgüter-Konzern habe 2023 ein weiteres Rekordjahr hingelegt. LVMH habe heute nach Börsenschluss seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und die Anleger überzeugt. Denn nicht nur der Umsatz habe über den Erwartungen gelegen - auch die Dividende solle steigen.Vor allem das wichtigste Segment rund um Mode- und Lederwaren habe im abgelaufenen Geschäftsjahr zugelegt. Einzig das Geschäft mit Wein und Spirituosen habe einen Rückgang verzeichnet. Hier habe LVMH noch immer mit den Corona-Auswirkungen in China sowie einem ungünstigen wirtschaftlichen Umfeld in den USA zu kämpfen gehabt.LVMH werde seiner Hauptversammlung am 18. April eine erhöhte Jahresdividende von 13 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr habe der Luxusgüter-Konzern an seine Aktionäre 12 Euro Dividende ausgezahlt, woraus sich aktuell ein Anstieg von über 8% ergebe - Analysten hätten mit einem geringeren Zuwachs gerechnet.LVMH könne im Vergleich zu anderen Luxus-Konzernen auch in inflationären Zeiten überzeugen. Insbesondere das starke Weihnachtsgeschäft habe gezeigt, wie solide der Luxusgüter-Konzern aufgestellt sei. Anleger sollten investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link