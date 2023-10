Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (19.10.2023/ac/a/a)



Das Wachstumstempo beim französischen Luxusriesen LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat im dritten Quartal deutlich nachgelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aus eigener Kraft - also ohne Währungseffekte - habe der Umsatz um 9 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal seien die Erlöse noch um 17 Prozent gestiegen. Die Abschwächung habe sich quer durch alle Geschäftsbereiche gezogen. Im Spirituosen-Geschäft sei der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September währungsbereinigt sogar um 14 Prozent zurückgegangen. Zwar habe sich die Börse bereits auf schwächere Geschäfte eingestellt, dass es so schlecht laufen würde, damit hätten allerdings wohl nur die wenigsten gerechnet. Konkret habe die Prognose bei einem Wachstum von 11,5 Prozent gelegen.Entsprechend deutlich sei denn auch die Reaktion ausgefallen. Die Aktie habe auf Monatssicht um 13,5 Prozent nachgegeben. Sämtliche Gewinne seit Anfang des Jahres hätten sich damit wieder in Luft aufgelöst. Auch Analysten seien nicht umhingekommen, ihre Kursziele der Entwicklung anzupassen. Die Überarbeitungen seien allerdings recht moderat ausgefallen. Im Schnitt sähen sie die Aktie des französischen Luxusgüterherstellers nun bei 866,58 Euro fair bewertet - also gut 30 Prozent über dem aktuellen Niveau. Auch eine Verkaufsempfehlung sucht man weiter vergebens, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2023)