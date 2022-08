Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (04.08.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH: Wachstumskurs fortgesetzt - AktienanalyseDer französische Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat trotz der jüngsten Lockdowns im wichtigen Absatzmarkt China seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt - und den Umsatz um 27 Prozent auf rund 18,7 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie den Folgen des schwachen Euro sei ein Plus von 19 Prozent herausgesprungen. Von Bloomberg befragte Analysten hätten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 13,5 Prozent gerechnet. Zu verdanken habe LVMH das überraschend starke Abschneiden guten Geschäften in den USA und Europa - diese hätten die Ausfälle in China wettgemacht. Nach sechs Monaten bringe es der Konzern damit nun bereits auf einen Umsatz von fast 37 Mrd. Euro - 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn habe um 34 Prozent auf etwas mehr als zehn Mrd. Euro zugelegt.Beeindruckende Zahlen, die das überlegene Geschäftsmodell des Luxusgüterherstellers widerspiegeln würden, finde Zuzanna Pusz von der Schweizer Großbank UBS. Für die Analystin bleibe die Aktie daher ein klarer Kauf, das Kursziel sehe sie nun bei 777 Euro nach zuvor 731 Euro - rund 13,3 Prozent über dem aktuellen Stand. (Ausgabe 30/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:693,10 EUR +0,76% (04.08.2022, 12:09)