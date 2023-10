(Mit Material von dpa-AfX)



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (11.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenig erfreulich: Nach dem Rekordjahr 2022 habe sich das Wachstum des Luxusgüter-Konzerns LVMH zuletzt stärker abgeschwächt als von Experten erwartet. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseffekte - habe der Umsatz im dritten Quartal nur um 9 Prozent zugelegt. Das Wachstum sei damit hinter den Schätzungen von Analysten zurückgeblieben. Vor allem die Nachfrage nach Mode und Lederwaren habe enttäuscht und der Umsatz im Geschäft mit Spirituosen sei eingebrochen.Die LVMH-Aktie habe am Mittwoch in Paris zeitweise um mehr als 8 Prozent nachgegeben und sei damit klares Schlusslicht im Eurozonen-Index EURO STOXX 50 gewesen. Zuletzt habe ihr Kurs noch mit knapp 7 Prozent im Minus gelegen. Auch für die Aktien der Konkurrenten Hermès ( ISIN FR0000052292 WKN 886670 ) und Kering sei es um mehr als 2 Prozent abwärts gegangen.In absoluten Zahlen und einschließlich Währungskurseffekten habe der Umsatz von LVMH im dritten Quartal mit knapp 20 Milliarden Euro nur etwas höher als ein Jahr zuvor gelegen. Seit Jahresbeginn seien die Erträge damit um rund 10 Prozent auf 62,2 Milliarden Euro gewachsen. LVMH kehre zurück auf den Normalisierungspfad, habe Analystin Chiara Battistini von der US-Bank JP Morgan notiert. Sie habe wie auch viele Kollegen ihr Kursziel für die Aktie des Unternehmens gesenkt, das bis vor wenigen Wochen das wertvollste Europas gewesen sei.LVMH mache hauptsächlich Geschäfte mit Mode- und Lederprodukten, habe aber auch Parfüms und Kosmetik, Uhren und Schmuck sowie Weine und Spirituosen mit Marken wie Moet und Dom Pérignon im Portfolio. Das schwächere dritte Quartal des Luxusgüterkonzerns sei eine Bestätigung dafür, dass sich die Entwicklung der Geschäfte nicht mehr so leicht vorhersagen lasse, habe Analystin Zuzanna Pusz von der Schweizer Großbank UBS geschrieben.Der Umsatz mit teuren Cognacs und Champagner sei in den drei Monaten bis Ende September währungsbereinigt um 14 Prozent zurückgegangen, während Analysten mit einem sehr viel geringeren Minus gerechnet hätten. In der mit Abstand größten Sparte Mode und Lederwaren mit Marken wie Dior und Louis Vuitton habe der Erlös im dritten Quartal währungsbereinigt um 9 Prozent zugelegt. Branchenexperten hätten sich im Schnitt ein Plus von gut 11 Prozent ausgerechnet. Der einzige Bereich, dessen Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen habe, sei die hauseigene Einzelhandelssparte gewesen, zu der die Kosmetikkette Sephora gehöre.Die Umsatzzahlen von LVMH würden den nachlassenden Trend im Luxusbereich untermauern. Vor allem in den USA und China habe die Nachfrage zuletzt geschwächelt. Die Konkurrenten Hermès und Gucci-Eigentümer Kering würden ihre Zahlen erst später vorlegen. LVMH gelte deshalb als Indikator für den gesamten Luxussektor.LVMH habe als Weltmarktführer und absolute Nummer Eins enttäuscht. Die Aktie, die zuletzt unter den Stopp des "Aktionär" bei 720 Euro gefallen sei, sei dennoch langfristig eine Überlegung wert. Allerdings müsste die Aktie dafür in den Bereich um 620 Euro fallen, damit ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis entstehe.Auf dem aktuellen Niveau lohnt die Aktie nicht für einen Neueinstieg, da sich auch das Chartbild deutlich eingetrübt hat, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu LVMH. (Analyse vom 11.10.2023)