Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (26.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Von Konsumflaute keine Spur: LVMH habe 2022 ein Rekordjahr hingelegt. Sowohl Umsatz als auch Gewinnkennziffern hätten dabei zweistellig zugelegt. Da sich Analysten beim Ergebnis noch mehr erwartet hätten, gebe die Aktie im nachbörslichen Handel allerdings etwas nach und sei wieder unter die 800-Euro-Marke gefallen.Vor allem die Nachfrage in Europa, in den USA sowie Japan habe deutlich zugenommen, habe LVMH am Donnerstag mitgeteilt. Zugute komme dem Unternehmen dabei auch das sich wieder normalisierende Reisegeschäft. Unter den vielen Marken des Konzerns habe vor allem Louis Vuitton hervorgestochen.Der Erlös sei den Angaben zufolge gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel auf rund 79,2 Milliarden Euro gestiegen. Analysten hätten hier mit weniger gerechnet. Vor allem das wichtigste Segment rund um Mode- und Lederwaren habe zugelegt: Aus eigener Kraft habe LVMH mit Marken wie Louis Vuitton, Marc Jacobs und Rimowa ein Fünftel mehr erlöst. Auch alle anderen Unternehmensteile hätten ein zweistelliges Umsatzplus verzeichnet.Bei der Zahlenvorlage habe sich gezeigt, welche Anziehungskraft vor allem die Marke Louis Vuitton auf die Kunden habe. Mit mehr als 20 Milliarden Euro - nach Unternehmensangaben das erste Mal - mache sie ein Viertel des Konzernerlöses aus. Schaue man sich das Mode- und Lederwarensegment an, entfalle mehr als die Hälfte des Umsatzes hier auf Louis Vuitton. Die restlichen rund 18 Milliarden Euro würden dabei die vielen anderen Marken wie Loewe, Fendi, Christian Dior, Kenzo und Givenchy beisteuern.Prozentual noch etwas besser entwickelt habe sich das Einzelhandelssegment (Selective Retailing), in dem LVMH unter anderem seine Parfümeriekette Sephora und den Duty-Free-Shops der DFS Gruppe zusammenfasse. Letztere würden sich auf den asiatischen und pazifischen Raum konzentrieren. Nachdem sich der internationale Flugverkehr wieder normalisiert habe, würden wieder mehr Menschen reisen und dabei kurz vor dem Abflug noch auf Einkaufstour gehen.Der operative Gewinn von LVMH insgesamt sei 2022 um knapp ein Viertel auf rund 21 Milliarden Euro geklettert. Allerdings habe das Unternehmen höhere Marketing- und Vertriebskosten schultern müssen. Als einziges Segment habe zudem das Parfümgeschäft einen Gewinnrückgang erlitten. Das habe nach Konzernangaben aber vor allem daran gelegen, dass LVMH seine Duftkreationen nur noch in ausgewählten Shops verkaufen möchte.Diese Strategie habe das Unternehmen bereits nach der Übernahme der Kölner Reisegepäckherstellers Rimowa genutzt: Seien die markanten Aluminiumkoffer zuvor auch in Einkaufszentren und normalen Reisegepäckshops zu erwerben gewesen, könnten sie mittlerweile nur noch in wenigen Boutiquen oder online beim Hersteller selbst gekauft werden.Unter dem Strich habe LVMH etwa fast 14,1 Milliarden Euro und damit 17 Prozent mehr als noch 2021 verdient. Sowohl beim operativen Gewinn als auch dem Nettoergebnis hätten sich Analysten jedoch etwas mehr erhofft. LVMH schlage eine Dividende von 12 Euro pro Schein vor. Neben der bereits bezahlten Zwischendividende in Höhe von 5 Euro je Aktie solle der Rest Ende April ausgezahlt werden.Die Zahlen lägen etwa im Rahmen der Erwartungen. Entsprechend reagiere die Aktie im nachbörslichen Handel nur wenig. Nach dem starken Lauf zuletzt könnte es nun dennoch zu ersten Gewinnmitnahmen kommen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. "Der Aktionär" habe zuletzt bereits dazu geraten. (Analyse vom 26.01.2023)