Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (07.07.2023/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH-Chartanalyse der UBS:Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat gestern 3,7% auf 816,00 EUR verloren und ist damit unter eine markante Unterstützung gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie von LVMH sei mit Schwung in das Jahr 2023 gestartet und habe bis Mitte April 20 neue Allzeithochs markieren können. Im Mai (-6,6%) sei es dann zu einem Rücksetzer in Richtung 800er Marke gekommen, von der sich die Notierungen in den vergangenen Wochen jedoch wieder nach oben hätten abdrücken können. Mit dem schwachen Juli-Beginn (aktuell -5,5%) habe sich das Chartbild indes erneut eingetrübt, zumal die Kurse gestern unter den GD100 und das Februar-Top zurückgefallen seien.Ausblick: Bereits zum Handelsstart habe am gestrigen Donnerstag ein Minus von 1,1% zu Buche gestanden, das sich in den Folgestunden noch ausgeweitet habe. Dabei seien die Notierungen im Tief bis auf 814,40 EUR zurückgefallen, womit die Kurslücke vom 12. Juni geschlossen worden sei.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden die beiden Februar-Tops bei 830,00 EUR bzw. 830,50 EUR zusammen mit dem März-Zwischenhoch bei 830,70 EUR jetzt den ersten Widerstandsbereich bilden. Darüber müssten die Kurse den mittelfristigen GD100 (aktuell bei 839,00 EUR) überbieten und mit einem Hochlauf an die kurzfristige 50-Tage-Linie bei 849,97 EUR das gestrige Abwärts-Gap schließen. Oberhalb von 864,90 EUR (das Verlaufshoch vom 29. Juni) würde sich das Chartbild dann sukzessive wieder aufhellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: