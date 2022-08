Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

656,70 EUR -0,94% (29.08.2022, 15:43)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

669,00 EUR -2,72% (26.08.2022)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (29.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Luxus-Branche scheine resistent gegen die derzeitigen Krisen zu sein. Das würden die jüngsten Zahlenwerke der Branchen-Player belegen. Vor allem LVMH sei mit seinen Kennziffern herausgeragt. Zuletzt sei aber auch die Aktie des Marktführers mit dem breiten Markt nach unten gerutscht. Nun stehe eine wichtige Unterstützung im Fokus.Die Aktie, die am 17. und 18. August (Verlaufshoch bei 708,40 Euro) nach längerer Zeit wieder die psychologisch wichtige 700-Euro-Marke habe überwinden können, habe zuletzt Federn lassen müssen. Zunächst habe der Luxus-Titel aufgrund des schlechten Markt-Sentiments die Unterstützung bei etwa 675 Euro durchbrochen. Zum Wochenauftakt sei nun auch der Support bei 658,40 Euro gefallen. Hier liege das Verlaufshoch vom 21. April dieses Jahres.Nun rücke eine wichtige Unterstützung ins Blickfeld: So gelte es, den Bereich um 650 Euro zu verteidigen. Konkret verlaufe bei 648,33 Euro die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie. Bei einem Fall darunter könnte ein Abverkauf bis in den Bereich der 625-Euro-Marke folgen.Der Aktienkurs notiere am Montagnachmittag bei 653,90 Euro - intraday sei es schon bis auf 651,00 Euro abwärts gegangen.Auch wenn sich das Chartbild eingetrübt hat, können langfristig orientierte Anleger auf dem derzeitigen Niveau weiter zugreifen, da sich an der fundamentalen Lage nichts geändert hat, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link