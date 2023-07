Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

860,90 EUR +0,08% (18.07.2023, 11:55)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

861,60 EUR +0,30% (18.07.2023, 11:40)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (18.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Nach dem gestrigen Rücksetzer in der Luxusbranche dürfte sich die LVMH-Aktie im weiteren Verlauf der Handelswoche wieder erholen. Der Weltmarktführer sei eine Wachstumsmaschine und das Chartbild sehe vielversprechend aus. Für Anleger werde vor allem die kommende Woche spannend.Das sei ein kleiner Schock gestern gewesen. In der vergangenen Woche sei die LVMH-Aktie noch bestens auf Kurs gewesen, um erneut die 900-Euro-Marke zu testen. Doch nach den bescheidenen Richemont-Zahlen und enttäuschenden Konjunkturdaten aus dem wichtigen Zukunftsmarkt China habe die sechstägige Rally jedoch ein abruptes Ende gefunden.Den Handel in Paris habe das Papier am Montag mit einem Minus von 3,73 Prozent entsprechend einem Kus von 859,00 Euro beendet. Für Aktionäre sei das jedoch kein Grund zur Sorge. Ganz im Gegenteil.Die Unterstützungen würden ihren Job machen: Nach dem Ausbruch aus einer Flaggenformation vor wenigen Tagen habe die LVMH-Aktie sowohl die Ausbruchslinie als auch den GD50 bei 847,00 Euro getestet und damit den Ausbruch bestätigt.Am 25. Juli werde LVMH Einblicke in seine Bücher gewähren. Für das Q2 würden die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten mit einem Erlösplus von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 21,05 Mrd. Euro und einem Gewinn von 7,91 Mrd. Euro rechnen, was einer Steigerung von 37,6 zum Vorquartal entsprechen würde.Bei Aktien wie LVMH seien Rücksetzer (Nach-)Kaufgelegenheiten. Der französische Luxusgüterkonzern sei mit seinen renommierten Marken hervorragend in einem inflationssicheren Markt positioniert und für den Rest des Jahrzehnts auf ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich eingestellt. Seit der Erstempfehlung im März 2022 habe sich der Luxustitel bereits um 60,0 Prozent verteuert.DER AKTIONÄR bleibe bullish und bekräftige sein Kaufvotum für den Branchenprimus - Kursziel: 1.000,00 Euro. (Analyse vom 18.07.2023)