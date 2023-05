Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (26.05.2023/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Stabilisierung nach dem Rücksetzer? - ChartanalyseNach zwei deutlichen Abwärtstagen konnte die Aktie von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) gestern ein Plus von 0,8% über die Ziellinie bringen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Rabenschwarze Handelswoche für die Aktie von LVMH - nachdem die Kurse am Dienstag um 5% eingebrochen seien, seien die Papiere zur Wochenmitte auch unter die 830er Marke zurückgefallen. Damit seien die April-Gewinne wieder abgegeben und eine markante Unterstützung unterboten worden. Am gestrigen Donnerstag hätten sich die Notierungen mit einem Plus von 0,8% auf 823,40 EUR zwar stabilisieren können, das Chartbild habe sich durch den Rücksetzer dennoch zunächst eingetrübt.Ausblick: Die LVMH-Aktie habe den Aufwärtstrend, der die Papiere im laufenden Jahr bereits auf 20 neue Rekordmarken getragen habe, mit dem Rücksetzer vorerst beendet.Das Long-Szenario: Um die zuletzt vorherrschende Abwärtstendenz umzukehren, müssten die Kurse jetzt wieder über die Oktober-Aufwärtstrendgerade steigen und damit den mittelfristigen GD100 (aktuell bei 823,56 EUR) zurückerobern. Im Anschluss sollten die beiden Februar-Tops bei 830,00 EUR bzw. 830,50 EUR sowie das März-Zwischenhoch bei 830,70 EUR überboten werden, um danach bei 834,20 EUR die Kurslücke vom Mittwoch zu schließen. Darüber wäre dann ein Anstieg in Richtung der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei 853,21 EUR möglich, wobei neue Long-Impulse strenggenommen erst über dem aktuellen Wochenhoch bei 882,20 EUR vorliegen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: