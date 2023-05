Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (24.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Luxusaktien wie LVMH, Hermes oder auch Kering hätten zuletzt signifikante Einbußen hinnehmen müssen. Der gesamte Luxus-Sektor habe in den vergangenen beiden Tagen mehr als 50 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Zum einen drücke eine neue Corona-Welle in China auf die Stimmung. Zum anderen sei der Sektor durch eine Analysten-Studie belastet worden.Die Experten der Deutschen Bank hätten nämlich in einer Branchen-Analyse zu einer differenzierten Betrachtung geraten. Eine gewisse Zurückhaltung sei demnach bei Hermes International und LVMH angebracht. Die Analysten würden einen Rückgang der Nachfrage in den USA befürchten.Auch die Analysten von Morgan Stanley würden in dieselbe Kerbe schlagen. Die US-Experten hätten jüngst darauf hingewiesen, dass die Luxusgüterunternehmen, die an einer Konferenz in Paris teilgenommen hätten, ihre Ergebnisse in den USA "relativ zurückhaltend" beurteilt hätten, wie die Nachrichten-Agentur Bloomberg jüngst berichtet habe.Zu der Furcht über eine mögliche Konjunkturabschwächung in den USA kämen jetzt noch China-Sorgen hinzu. Das Reich der Mitte rechne damit, dass die Zahl der Covid-Infektionen Ende Juni bei etwa 65 Millionen Menschen pro Wochen liegen werde. Zur Einordnung: China gelte als der Zukunftsmarkt schlechthin.Klar, die Luxus-Aktien seien (abgesehen von Kering) fantastisch gelaufen. "Der Aktionär" habe bei seiner Empfehlung LVMH, die in der Spitze mit mehr als 60 Prozent im Plus gelegen habe, immer mal wieder zu Gewinnmitnahmen geraten. Kering hingegen sei eine spekulative Wette auf eine Wiedergeburt des italienischen Top-Labels Gucci. Dennoch: Trotz der möglichen temporären Nachfragedelle seien die langfristigen Aussichten für den globalen Luxusgütermarkt exzellent.Anleger bleiben bei beiden Wert weiterhin an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2023)Mit Material von dpa-AFX