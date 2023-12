Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

697,90 EUR -0,68% (01.12.2023, 12:50)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.12.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Edouard Aubin, Analyst von Morgan Stanley, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und senkt das Kursziel.Er gehe davon aus, dass sich die LVMH-Aktie in den kommenden Monaten seitwärts bewegen werde, da sich die Gesamtnachfrage im vierten Quartal branchenweit weiter verschlechtern dürfte und der französische Luxusgüter-Konzern angesichts einer schwierigen Vergleichsbasis und eines zunehmenden Risikoprofils sowohl für die Branche als auch für den Konzern aufgrund der größeren Abhängigkeit von chinesischen Staatsangehörigen einen schwierigen Start ins Jahr 2024 haben dürfte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Edouard Aubin, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die LVMH-Aktie von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 860 auf 790 Euro reduziert. (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:697,20 EUR -0,99% (01.12.2023, 13:05)