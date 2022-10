Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

628,20 EUR +0,61% (14.10.2022, 14:05)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

630,30 EUR +2,07% (14.10.2022, 14:14)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (14.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Wie für den französischen Luxusriesen üblich, lege dieser nach jedem ersten und dritten Quartal nur seine Umsatzzahlen offen. Diese könnten sich jedoch sehen lassen. LVMH habe für das dritte Quartal einen Umsatz von EUR 19,76 Mrd. vermeldet. Mit einem organischen Wachstum von 19% sei man so recht komfortabel über den Erwartungen von EUR 19,18 Mrd. zu liegen gekommen. Getrieben worden sei das Ergebnis abermals vom starken Momentum in den Hauptregionen Europa, USA und Japan. Im abgelaufenen Quartal sei aufgrund der sich lockernden Corona-Maßnahmen jedoch auch erstmals wieder eine stärkere Nachfrage in Asien (inkl. China) spürbar gewesen.Auch unter den einzelnen Bereichen habe jeder einzelne überzeugen und die Schätzungen der Analysten übertreffen können. Mit einem organischen Umsatzplus von 22% habe abermals die Sparte "Fashion & Lederwaren", zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden, positiv hervorgestochen. Auch für die Zukunft habe sich die Konzernführung zuversichtlich gezeigt, den geopolitischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten trotzen zu können.Gerade in den letzten turbulenten Monaten habe der Konzern eine gewisse Robustheit vorgewiesen. Zwar seien viele Produkte von LVMH (Kleidung, Schmuck, Accessoires,...) grundsätzlich einer gewissen Zyklizität ausgesetzt, jedoch schwäche die vorrangige Platzierung im Luxussegment Einflussfaktoren wie die momentane Teuerung im Vergleich zu anderen Preisklassen deutlich ab. Der Großteil des Angebots richte sich an eine einkommensstärkere Kundengruppe, was dem Konzern auch eine gewisse Flexibilität bei der Preisbildung - und folglich bei der Kostenweitergabe - biete.Auch im Vergleich zur Peergroup liege die operative Marge der letzten zwölf Monate mit 26,7% deutlich über dem Durchschnitt von 24,5%. Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Wachstumsraten. Bei Umsatz und Gewinn habe von 2019 bis 2021 im Schnitt jährlich um 11,1% bzw. 23,7% zugelegt werden können (Peergroup: 6,6% bzw. 8,3% pro Jahr).Auch für die Zukunft hätten sich die durchschnittlichen Erwartungen an den Konzern seit dem letzten Update im Juni deutlich aufgehellt. So seien die Kursrückschläge seit Jahresbeginn (YTD) mit -15,1% im Vergleich zur direkten Konkurrenz in Summe deutlich geringer ausgefallen (z.B. YTD: Kering -37,3%, Moncler - 29,4%, Hermes -18,3%), ohne dass sich die Bewertungsprämie großartig verändert habe. Während LVMH vor einem Jahr noch als teuer einzustufen gewesen sei, sei die Aktie nun sowohl im Vergleich zur eigenen Historie als auch im Vergleich zur Peergroup deutlich attraktiver bepreist und biete weiterhin Luft nach oben.Mit den jüngsten Umsatzzahlen habe das französische Luxuskonglomerat den positiven Trend vom ersten Halbjahr bestätigt. LVMH profitiere momentan einerseits von den weltweit lockerer werdenden Coronamaßnahmen und damit verbundenem erhöhten Reiseaufkommen sowie von der Erholung der Gastronomie. Andererseits biete die primäre Positionierung im Luxussegment einen gewissen Vorteil im aktuell von der Teuerung geprägten Marktumfeld. So setze sich die Erholung über alle Sparten hinweg Schritt für Schritt fort. Der Analyst gehe davon aus, dass die oben genannten Faktoren auch in Zukunft einen positiven Einfluss auf die weitere Unternehmensentwicklung haben würden und auch im Aggregat habe sich die Erwartungshaltung deutlich verbessert.So sei die Aktie auch trotz der vergleichsweise (zur Peergroup YTD) geringeren Kursrückschläge aktuell recht attraktiv bepreist und biete nach Meinung des Analysten noch Luft nach oben.Konsequenterweise bestätigt Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Kaufempfehlung und auch das Kursziel von EUR 710,00 für die LVMH-Aktie. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 14.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: