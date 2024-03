Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.03.2024/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Rücksetzer nach dem Gap-Close - ChartanalyseRückblick: Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) war nach den Quartalszahlen am 26. Januar um 12,8% nach oben gesprungen - das war der größte Tagesgewinn seit mehr als 15 Jahren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach der Rückkehr über die 200-Tage-Linie hätten die Notierungen die Erholung anschließend ausgebaut und im Februar weitere 9% an Wert zugelegt. In der Spitze seien die Kurse dabei gestern bis auf das neue Jahreshoch bei 858,90 EUR gestiegen, hätten das Top aber nicht bis zur Schlussglocke (842,80 EUR) halten können.Ausblick: Mit dem Anstieg auf das neue 2024er-Top bei 858,90 EUR habe die Aktie von LVMH jetzt das offene Gap vom 26. Juli vollständig geschlossen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite bilde die 850er-Marke - bedingt durch die gestrige Tagesumkehr - weiterhin einen Widerstand. Gelinge den Kursen dort der Break, sollte zur Bestätigung auch das neue Jahreshoch überboten werden. Würden die Papiere oberhalb von 858,90 EUR aus dem Handel gehen, wäre eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum Juni-Top bei 872,40 EUR möglich. Darüber wären dann das markante Juli-Hoch bei 892,70 EUR, die runde 900er-Marke und das amtierende Allzeithoch vom 24. April 2023 bei 904,60 EUR als weitere Hürden zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: