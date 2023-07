Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (17.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die LVMH-Aktie sei am Montag unter Druck gekommen. Grund dafür seien die Zahlen des Schweizer Unternehmens Richemont gewesen, die die Erwartungen verfehlt und den gesamten Luxus-Sektor mit nach unten gezogen hätten. Aus technischer Sicht könnten die Kursverluste am Montag allerdings sogar ein positives Zeichen sein.Denn die Aktie des französischen Luxus-Konzerns habe nach einem Ausbruch aus einer Flaggen-Formation vor wenigen Tagen nicht nur die Ausbruchslinie erneut getestet, sondern auch den GD50 bei 847,40 Euro.Entscheidend dabei sei gewesen, dass der Kurs bullish auf die beiden Unterstützungen reagiert habe, nach oben gedreht sei und den Tag schließlich darüber abgeschlossen habe. Typischerweise habe er damit den Ausbruch aus der Flaggen-Formation bestätigt.Schließe die LVMH-Aktie die Woche positiv ab, könnte das entstehende Kaufsignal sie schon bald auf neue Allzeithochs führen. "Der Aktionär" bleibt bullish, so Michael Diertl. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: