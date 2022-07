Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (15.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont sei gut in das neue Geschäftsjahr 2022/2023 gestartet und im ersten Quartal nochmals ordentlich gewachsen. Hauptwachstumstreiber sei v.a. das Schmuck-Geschäft gewesen. Dennoch stehe die Richemont-Aktie unter Druck, was auch auf Marktführer LVMH abstrahle.LVMH sei als unangefochtener Marktführer in einer besseren Position las Richemont, verfüge zudem über eine sehr hohe Markt- und Preissetzungsmacht. Das Papier des französischen Konzerns stehe nach wie vor auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", Wer mit einem Neueinstieg liebäugele und auf Nummer sicher gehen wolle, sollte aber besser die Q2-Zahlen (26. Juli) abwarten. Wer bereits investiert ei, bleibe in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze LVMH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:591,40 EUR -3,33% (15.07.2022, 14:36)