Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (12.10.2023/ac/a/a)



Die Analysten der Telsey Advisory Group stufen die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin mit "outperform" ein und senken das Kursziel von EUR 955 auf EUR 900.Die Umsätze von LVMH im dritten Quartal hätten sich deutlich verlangsamt und seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was auf eine weithin erwartete Verlangsamung in China und Europa zurückzuführen sei, während die USA weiterhin träge geblieben seien. Inflation und höhere Zinssätze hätten zu Unsicherheiten bei den Vermögenswerten und den globalen makroökonomischen Aussichten geführt, während die von der Pandemie ausgelöste Nachfrage nach Hartwaren zurückgehen könnte.Die Analysten der Telsey Advisory Group stufen die LVMH-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. (Analyse vom 11.10.2023)