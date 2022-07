Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

606,90 EUR -0,12% (08.07.2022, 17:35)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (10.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Nachdem der französische Konzern Mitte Juni ein Jahrestief bei 535 Euro markiert habe, sei es zuletzt wieder aufwärts gegangen. Am vergangenen Donnerstag habe die LVMH-Aktie die psychologisch wichtige 600-Euro-Marke zurückerobern können. Dazu dürften auch zwei aktuelle positive Analystenstimmen beigetragen haben.Auch "Der Aktionär" sei weiterhin optimistisch für die laufende Empfehlung gestimmt. LVMH sei weltweit unangefochtener Luxus-Marktführer und verfüge über eine außerordentlich hohe Preissetzungsmacht: Höhere Preise würden von der betuchten Kundschaft relativ gerne und ohne nennenswerte negative Nachfrageeffekte akzeptiert, da sie die Exklusivität und den Wert der Produkte sichern würden. Zudem seien die Wohlhabenden in der Regel weniger anfällig für Konjunkturschwankungen - erhöhte Energiepreise etwa dürften der Konsumfreude keinen Abbruch tun, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LVMH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:606,20 EUR -0,82% (08.07.2022, 22:26)