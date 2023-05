Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (24.05.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chef von LVMH, Bernard Arnault, habe zuletzt 11 Mrd. USD an Vermögen verloren. Grund sei u. a. eine Konferenz von Morgan Stanley zum Thema "Luxus" gewesen. Dort sei gesagt worden, dass man im US-Markt - das sei der wichtigste Markt für Luxusgüterkonzerne - nicht mehr mit den ganz großen Zuwachsraten rechne. Erwartet werde deutliche Abschwächung, denn die Konsumenten bei ihren Käufen selektiver würden.Anleger, die bei LVMH lange dabei seien, könnten die Kursabschwächung verschmerzen. Sei man nicht dabei, werde man vielleicht hoffen, dass die Korrektur hier noch ein bisschen weiter gehe. Übergeordnet sei nämlich festzustellen, dass Luxus laufe. Laut Experten dürfte die Zahl der potenziellen Kunden langfristig gesehen steigen. Martin Weiss denkt, dass die Korrektur bei der LVMH-Aktie nur eine Gegenreaktion auf den vorherigen deutlichen Kursanstieg ist, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.05.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze LVMH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:819,20 EUR -1,41% (24.05.2023, 12:57)