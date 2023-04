unter folgendem Link.



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (12.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Gute Geschäfte mit Leder und Mode hätten dem französischen Luxusgüter-Konzern einen glänzenden Jahresstart beschert. Im ersten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 17% auf gut 21 Mrd. Euro gestiegen, wie LVMH am Mittwochabend in Paris mitgeteilt habe. Der Quartalsumsatz habe die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten um mehr als 1 Mrd. Euro übertroffen.Getrieben worden sei die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal von der mit Abstand größten Konzernsparte, dem Geschäft mit Mode und Lederwaren. In Asien habe es nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen einen deutlichen Aufschwung gegeben, habe das Unternehmen berichtet. Auch in Europa sei das Wachstum stark ausgefallen - auch dank einer starken Nachfrage von Touristen.Nachdem dem Konzern schon 2022 ein Rekordjahr gelungen sei, seien die jüngsten Nachrichten am Finanzmarkt erst recht gut angekommen. Die LVMH-Aktie sei in den vergangenen Monaten richtig stark gelaufen. Mit dem heutigen Kursplus sei der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU