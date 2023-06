Börsenplätze LVMH-Aktie:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Mai trete die LVMH-Aktie auf der Stelle. Letzte Woche hätten sich die Papiere des französischen Luxus-Konglomerats noch vergeblich an einem Ausbruch nach oben versucht. Hoffnung gebe es trotzdem, da der Aufwärtstrend weiterhin intakt sei. Nun könnte es dank einer positiven Studie von JP Morgan auch neuen Schwung geben.Analystin Chiara Battistini habe die Einstufung für LVMH auf "overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Sie habe das Bewertungsmodell für den Luxusgüterkonzern an ihre Prognosen für die im Juli anstehenden Halbjahreszahlen angepasst. Der Umsatz dürfte um 16 Prozent zugelegt haben und das operative Ergebnis (EBIT) um 17 Prozent gestiegen sein, so die Expertin.Charttechnisch notiere LVMH an der Unterseite eines seit September gültigen Aufwärtstrendkanals und an dem wichtigen Support bei 831,40 Euro. Durch den letzten Anlauf auf das Juni-Hoch bei 872,70 Euro sei der Supertrend-Indikator zwar auf Grün gewechselt, doch ein starkes Kaufsignal würde sich erst bei einem Ausbruch über das genannte Hoch ergeben.Gelinge dies, nähmen die Bullen das Allzeithoch bei 905,20 Euro ins Visier. Sollte LVMH dieses Hoch anschließend hinter sich lassen, würde dies ein weiteres massives Kaufsignal generieren und Anschlusskäufe nach sich ziehen.Langfristig ist "Der Aktionär" bullish für den Luxuskonzern gestimmt, so David Schenk von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. (Analyse vom 23.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link