Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

799,90 EUR +0,55% (02.02.2023, 11:58)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (02.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH: Neuer Rekordwert - AktienanalyseEine alte Wirtschaftsweisheit besagt: "Luxus geht immer". Und tatsächlich: Zumindest bislang scheinen die zahlreichen Krisen beim Marktführer LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) kaum Spuren zu hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz konjunktureller Unsicherheit sei der Umsatz 2022 um 23,3 Prozent auf einen neuen Rekordwert von rund 79,2 Mrd. Euro geklettert. Vor allem die Nachfrage in Europa, in den USA sowie Japan habe deutlich zugenommen, habe es geheißen. Auch beim Ergebnis sei es zweistellig nach oben gegangen: Operativ hätten die Franzosen rund 21 Mrd. Euro und damit 22,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Der Nettogewinn habe um 17 Prozent auf knapp 14,1 Mrd. Euro zugelegt. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren. LVMH schlage eine Dividende von 12 Euro pro Schein vor nach 10 Euro im Vorjahr. Auch für das neue Geschäftsjahr bleibe das Unternehmen zuversichtlich. Der Januar habe gut begonnen, habe LVMH erklärt, daher sei man trotz geopolitischer und volkswirtschaftlicher Unsicherheiten zuversichtlich, das Wachstum des vergangenen Jahres fortzusetzen.Auch Analysten würden weiterhin große Stücke auf den Konzern halten - von zwölf Analysten würden derzeit elf zum Kauf raten, es gebe keine Verkaufsempfehlung. Allerdings gehen die Kurserwartungen dabei teils deutlich auseinander, sie liegen zwischen 710 und 960 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:798,80 EUR -0,34% (02.02.2023, 12:09)