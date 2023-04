Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (24.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kein anderes Unternehmen verkörpere den Begriff Luxus so sehr wie das französische Unternehmen LVHM mit seinen Edel-Marken wie Givenchy, Bulgari und Sephora. Der französische Konzern erklimme am Montag die nächste runde Marke und sei nun das erste europäische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden Dollar.Die jüngst vorgelegten Unternehmenszahlen hätten auf ganzer Linie überzeugt. Trotz der immer noch sehr hohen Inflationsraten seien die Umsatzerwartungen der Analysten bei weitem übertroffen worden. Im ersten Quartal habe LVMH den Umsatz um satte 17 Prozent gesteigert - mehr als das Doppelte der Erwartungen der Analysten.Seit Bekanntgabe des Zahlenwerks am 12. April habe die LVMH-Aktie nun mehr als sieben Prozent zugelegt und markiere am Montag bei 905 Euro ein neues Allzeithoch. LVMH-CEO Bernard Arnault sei laut dem Forbes Echtzeit-Milliardärs-Index damit an der Spitze der reichsten Menschen der Welt.Für die Zukunft seien die Franzosen weiterhin positiv gestimmt. Die LVMH-Unternehmensführung gehe davon aus, dass insbesondere das Ende der Covid-Maßnahmen in China und die Erholung der chinesischen Verbraucherausgaben dem Konzern zugutekämen."Der Aktionär" ist für die LVMH-Aktie weiterhin positiv gestimmt, das Kursziel wurde zuletzt auf 1.000 Euro angehoben. LVMH ist auch Bestandteil des zehn Werte umfassenden "Der Aktionär" Europa Inflation-Index und hat dort aktuell die höchste Gewichtung inne. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.