Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

661,00 EUR +0,38% (27.10.2022, 11:14)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

661,30 EUR -0,26% (27.10.2022, 11:04)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.10.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH: Luxus geht immer - AktienanalyseDie Geschäfte des Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) laufen ungeachtet der globalen Konjunktureintrübung weiterhin glänzend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse um 19 Prozent auf fast 19,8 Mrd. Euro auf oben gesprungen. Die mit Abstand größte Sparte Mode und Lederwaren habe besonders herausstechen können - mit einem Plus von 22 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro.Aber auch in den anderen Bereichen habe LVMH von Juli bis September prozentual zweistellige Zuwächse verzeichnet. Die Erwartungen seien damit klar übertroffen worden. Analysten hätten im Schnitt lediglich ein Plus von 13 Prozent vorausgesagt. Zum überraschend guten Abschneiden habe entscheidend die Einkaufslust von US-Touristen in Europa beigetragen. US-Amerikaner würden derzeit von der Stärke des Dollar im Verhältnis zum Euro profitieren. Dies mache Einkäufe in der Eurozone für sie billiger.Geografisch habe LVMH denn auch am stärksten in Europa zulegen können. Hier sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent gewachsen. In Japan habe das Plus 30 Prozent betragen, in den USA 19 Prozent. Gute Nachrichten auch vom asiatischen Markt: Das Geschäft habe sich dank zunehmender Corona-Lockerungen wieder spürbar belebt. Der Umsatz sei um sechs Prozent geklettert, nachdem im Vorquartal dort noch ein Rückgang um acht Prozent verzeichnet worden sei. Einfach stark, würden auch Analysten meinen. Die Kaufempfehlungen seien reihenweise erneuert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: