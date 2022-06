Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (30.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der französische Luxus-Gigant baue sein Portfolio im Bereich Wein und Spirituosen aus. Wie der Konzern am Mittwoch bekanntgegeben habe, übernehme er den renommierten US-Weinproduzenten Joseph Phelps Vineyards. Zum Kaufpreis hätten die Parteien keine Angaben gemacht. Mit der Übernahme wolle LVMH mit seiner Wein- und Spirituosen-Sparte noch stärker in den USA Fuß fassen. Der US-Markt werde in diesem Segment für 2022 auf rund 130 Mrd. USD taxiert.Zum Portfolio der Franzosen würden u.a. die Champagner-Marke Moët & Chandon und das Cognac-Label Hennessy gehören. Aufgrund von Lieferkettenengpässen sei das Segment im ersten Quartal 2022 nur um 2% gewachsen und sei damit die einzige LVMH-Sparte gewesen, die nicht zweistellig habe zulegen können.Joseph Phelps Vineyards passe perfekt zu LVHM und sollte dem zuletzt schwächelnden Wein- und Spirituosen-Geschäft neue Impulse verleihen. "Der Aktionär" bleibe weiter positiv für den französischen Konzern gestimmt, deren LVMH-Aktie zuletzt auch wieder die 50-Tage-Linie übersprungen habe. Wer investiert sei, bleibe dabei, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2022)Börsenplätze LVMH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:590,70 EUR +1,56% (29.06.2022, 22:26)