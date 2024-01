Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von LVMH befinden sich im Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

700,10 EUR -3,34% (03.01.2024, 20:47)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

695,40 EUR -3,82% (03.01.2024, 17:40)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (03.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die LVMH-Aktie habe zuletzt Federn lassen müssen. Seit Mitte Dezember hätten die Papiere des französischen Luxus-Giganten mehr als sieben Prozent verloren. Am heutigen Mittwoch büße der EURO STOXX 50-Wert allein rund vier Prozentpunkte ein. Grund dafür dürfte eine kritische Analystenstimme sein.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für LVMH von 770 auf 747 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Luxusgüterhersteller sollten sich die Anleger auf schwache Resultate einstellen, so Analystin Zuzanna Pusz in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Zudem seien die Aussichten für 2024 ungewiss. Kurzfristig bleibe sie für den Sektor vorsichtig, sehe diesen auf längere Sicht aber positiv. Ihre bevorzugten Werte bleiben Hermes, HUGO BOSS und Richemont. Dagegen sei sie für Salvatore Ferragamo und Burberry weiter vorsichtig.Dennoch seien die Aussichten für den Branchenstar in Sachen Luxus, LVMH, deutlich besser, als es den Anschein habe. Aufgrund der starken Marktposition und der großen Markenmacht komme der Konzern mit den aktuellen Herausforderungen besser zurecht als die Konkurrenz und dürfte bei anziehender Nachfrage überproportional profitieren. Vor allem die hochpreisige und extrem margenstarke Marke Louis Vuitton dürfte dann wieder richtig die Kassen klingeln lassen. Laut Auswertungen von Watch Pilot sei dieses weltberühmte Label mit 118 Millionen Suchanfragen pro Jahr die meistgesuchte Luxusmarke 2023.Überdies habe LVMH in der Vergangenheit intelligente Zukäufe, etwa Birkenstock, getätigt und die Beteiligung erfolgreich an die Börse gebracht. Auch die Branchenprognosen könnten sich sehen lassen. Bain & Co rechne mit einem Wachstum des Marktvolumens von 297 Milliarden Euro im Vorjahr auf 362 Milliarden Euro 2023. Die Beratungsgesellschaft traue der Luxusbranche künftig ein Wachstum von jährlich rund fünf Prozent zu - 2030 wäre der globale Markt dann deutlich über 500 Milliarden Euro schwer.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link