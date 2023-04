Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

883,00 EUR +2,20% (13.04.2023)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

883,90 EUR +5,65% (13.04.2023)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (14.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Kurssprung auf neues Rekordhoch - ChartanalyseGute Ergebnisse im ersten Quartal haben die Aktie von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) gestern auf ein neues Allzeithoch geschoben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der Luxusgüterkonzern LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) habe am Mittwochabend Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht und mit einem Umsatzplus von 17% die allgemeinen Erwartungen klar übertroffen. Die Aktie habe daraufhin am gestrigen Donnerstag bereits zur Eröffnung einen kräftigen Satz nach oben gemacht und bei 884,50 EUR ein neues Rekordhoch markiert. Zum Handelsende habe wenig später ein Plus von 5,7% auf 883,90 EUR zu Buche gestanden - das sei der größte Tagesgewinn seit mehr als fünf Monaten gewesen.Ausblick: Mit 884,50 EUR habe die LVMH-Aktie gestern einen neuen historischen Höchststand erreicht. Das sei bereits das 16. Rekordhoch im laufenden Jahr gewesen, in dem die Kurse unter dem Strich bislang exakt 30% hätten zulegen können.Das Long-Szenario: Wie bei neuen Allzeithochs üblich, sei der Weg oberhalb des gestrigen Tageshochs vorerst frei von charttechnischen Widerständen. Orientierungspunkte würden daher vor allem die runden Preisbereiche liefern, wie die 900er oder die 1.000er Marke. Bei 1.070 EUR hätten sich die Kurse in Bezug auf das 2022er Tief zudem im Wert verdoppelt, weshalb es auf diesem Niveau ebenfalls zu einer psychologischen Bremswirkung kommen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: